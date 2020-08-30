96 человек выздоровели за сутки в Челябинской области

В больницах на лечении остаются более 2640 пациентов.

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За прошедшие сутки в Челябинской области зафиксировали 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 14328 больных с начала пандемии. Подробнее о том, сколько человек болеет на сегодняшний день, сайту «Первый областной» рассказали в региональном Минздраве.

«На сегодняшний день в больницах остаются 2643 пациента. Они получают всё необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. 42 гражданина переведены в больницы других регионов по месту прописки»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровело 11278 человек, 96 из них — за последние сутки. Статистика смерти всё ещё не снижается — за сутки умерло четверо человек.

«От других причин скончались: атеросклеротический кардиосклероз, гипертрофия миокарда (ковид сопутствующий) — пациентка, 91 год; атеросклеротическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 87 лет; атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 72 года; сахарный диабет, нефросклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года»,— добавили в Минздраве.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает южноуральцам о том, что в Челябинской области действует обязательный масочный режим. Чтобы предотвратить новый всплеск заболеваний коронавирусом, маску необходимо надевать во всех общественных местах: магазинах, аптеках, банках, госучреждениях, общественном транспорте и такси.