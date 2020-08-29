78 человек заразились коронавирусом за сутки в Челябинской области

В больницах на лечении остаются более 2600 пациентов.

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На утро 29 августа в Челябинской области официально зарегистрировано 14253 случая заболевания коронавирусной инфекций. За сутки заболели 78 человек. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в городских больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом остаются 2668 пациентов. Они получают всё необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— рассказали в ведомстве.

11182 человека выздоровели с начала пандемии коронавируса, 71 из них — за последние сутки. 42 пациента переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За последние сутки скончалось человек. От COVID-19: пациентка, 65 лет. От других причин: постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 64 года; сахарный диабет, ожирение, инфекционно-токсический шок (ковид сопутствующий) — пациентка, 85 лет; гипертоническая болезнь с поражением сердца, респираторный дистресс-синдром (ковид сопутствующий) — пациент, 67 лет»,— добавили в Минздраве.

Всего за время пандемии проведено методами ИФА и ПЦР 496 978 тестов. За прошедшие сутки провели 3556 тестов.