«„Фляга“ подсъезжает немного»: Артемий Панарин рассказал, как проводит время на карантине

Хоккеист из Коркино поделился впечатлениями в прямом эфире.

Послушать 00:00

Уроженец Коркино, нападающий команды «Нью-Йорк Рейнджерс» из НХЛ, Артемий Панарин провел прямую трансляцию в одной из социальных сетей.

Во время нее он рассказал, что в данный момент находится не в Нью-Йорке, а в доме своего друга — Сергея Бобровского, игрока «Флориды Пантерз».

«У меня уже „фляга“ подсъезжает немножко. Мы уже сидим, наверное, четвертую неделю. Дети без хоккея с ума сходят дома? Да мы тоже. Серега Бобровский тренируется без остановки. У меня сегодня выходной», — поделился Артемий Панарин.

Также он рассказал, что хоть у дома и имеется своя территория, но даже в солнечной Флориде идут дожди, поэтому лишний раз из дома выходить не хочется, да и некуда.

«На улице машины ездят, людей поменьше, но все равно бегают. Пляжи закрыты, магазины закрыты. В Нью-Йорке по новостям вообще все плохо. Так что мы пока здесь отсиживаемся», — рассказал хоккеист.

Помимо этого, к трансляции также подключился челябинский шоумен Стас Ярушин, который по-дружески поговорил с Артемием на глазах у поклонников. Ярушин сейчас находится в Краснодарском крае, он рассказал хоккеисту о текущей эпидобстановке и ограничительных мерах. Затем они поговорили об играх на консоли, потерянных деньгах из-за остановки чемпионата НХЛ, тренировках и, конечно, о хоккее.

Напомним, что чемпионат НХЛ 12 марта был остановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.