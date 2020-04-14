Артемий Панарин: «Сказал тёте и брату, что пришлю денег, чтобы они не ходили на работу и не заразились»

Хоккеист из Коркино переживает за родных из-за океана.

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался по поводу пандемии коронавируса. Форвард признался, что переживает за здоровье людей, а также рассказал, о том, как созванивался с родственниками в России. По словам Артемия, как только началась пандемия, он связался со всеми родными и попросил оставаться дома.



«Все здоровы. Я сказал, что им нужно сделать всё, чтобы по максимуму оставаться дома. Сказал тёте и двоюродному брату, что пришлю денег, чтобы у них была возможность не ходить на работу и тем самым не заразиться», — приводит слова Панарина MSN.

Прокомментировал форвард и своё пожертвование для больницы в Нью-Йорке. Недавно игрок отдал одной из клиник 1500 медицинских масок. Сам игрок признался, что узнал о нехватке средств защиты из новостей.

«Подумал, что это будет отличный способ оказать им поддержку. Для меня это не имело особенного значения, это самая маленькая вещь, которую я только мог сделать. Я очень рад, если чем-то смог помочь», — рассказал Артемий Панарин.

Из-за затянувшейся паузы между играми к форварду пришли и непредвиденные траты. Так уроженец Коркино признался, что уже заказал себе домой специальный пластиковый лёд.

«В обычное межсезонье у меня три недели отпуска, прежде чем я начинаю заниматься в спортзале и начинаю кататься. Сейчас прошло уже больше месяца, так что это самый долгий простой для меня. Вот почему я заказал пластиковый лёд домой», — рассказал хоккеист.

Напомним, сезон в НХЛ был остановлен в начале марта из-за угрозы коронавируса. Пауза длится уже больше месяца, и пока неизвестно, возобновится ли текущий сезон. Отметим, что в этом игровом году Артемий Панарин шёл на третьем месте в списке лучших бомбардиров лиги. Перед паузой уроженец Коркино набрал 95 очков.