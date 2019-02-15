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/ Количество «экологичного» общественного транспорта в регионе назовут после разработки маршрутной сети

Количество «экологичного» общественного транспорта в регионе назовут после разработки маршрутной сети

Только трамваев должно быть минимум 135.
сегодня в 14:29
  |  Общество

Правительство Челябинской области разрабатывает проект по замене общественного городского транспорта на экологически чистые виды. Будут закуплены автобусы на сжиженном природном газе, новые трамваи и троллейбусы. Также будет реконструироваться и создаваться новая инфраструктура: остановки, заправки, трамвайные пути, контактная сеть и депо.

Ориентировочная минимальная потребность в трамваях до 2020 года в регионе составляет: Челябинск — 100 единиц; Златоуст — 25, Магнитогорск — 10. Объем будет уточняться по результатам формирования новой маршрутной сети. — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Челябинской области.

Эти задачи могут быть выполнены в рамках государственно-частного партнерства, через заключение концессионных соглашений. Закупки пройдут в рамках конкурсных процедур.

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