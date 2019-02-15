/ Количество «экологичного» общественного транспорта в регионе назовут после разработки маршрутной сети

Только трамваев должно быть минимум 135.

Правительство Челябинской области разрабатывает проект по замене общественного городского транспорта на экологически чистые виды. Будут закуплены автобусы на сжиженном природном газе, новые трамваи и троллейбусы. Также будет реконструироваться и создаваться новая инфраструктура: остановки, заправки, трамвайные пути, контактная сеть и депо.

Ориентировочная минимальная потребность в трамваях до 2020 года в регионе составляет: Челябинск — 100 единиц; Златоуст — 25, Магнитогорск — 10. Объем будет уточняться по результатам формирования новой маршрутной сети. — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Челябинской области.

Эти задачи могут быть выполнены в рамках государственно-частного партнерства, через заключение концессионных соглашений. Закупки пройдут в рамках конкурсных процедур.