/ Улучшение экологии в Челябинске при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС отметили в Москве

Мероприятия по охране воздуха от выбросов дали первые результаты.

Улучшение экологических условий Челябинска назвали одним из главных вопросов подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Об этом заявили на заседании оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в шанхайской организации сотрудничества в 2019—2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.

Особое внимание по ходу обсуждения было уделено подготовке инфраструктуры южноуральской столицы к проведению международных мероприятий. На сегодняшний день ведется масштабная работа по строительству центральной площадки проведения саммитов «Таганай-2020», реконструкции аэропортового комплекса «Баландино», строительству нового и реконструкции существующего гостиничного фонда, а также улучшению дорожной инфраструктуры.

В короткие сроки необходимо решить вопросы благоустройства, экологии, состояния городских дорог и модернизации общественного транспорта путем его перевода на газомоторное топливо и создание соответствующей инфраструктуры. В целом, по всем направлениям подготовки работы ведутся в графике. Там, где возможно, работаем на опережение. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Одним из важнейших вопросов подготовки города к саммитам является комплексное улучшение экологической ситуации. Как рассказал сайту «Первый областной» министр экологии области Сергей Лихачев, сейчас основная работа направлена на квотирование выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, работу по рекультивации челябинской городской свалки, очистку реки Миасс в пределах Челябинска, реконструкцию набережной, озеленение города и приведение в порядок экологических троп — мест отдыха горожан.

Сейчас мы готовим к рекультивации городскую свалку. Все вопросы решены с федеральными властями. По реке Миасс готовится конкурс на проведение очистки, то есть уже попробовали чистить ее в этом сезоне, кое-что получается, кое-что мы учтем, не получается, но сделаем обязательно. Сейчас нам надо убрать острова, мы убрали заросли узколистного рогоза на одном участке реки, посмотрели как это сделать. Потом надо очистить русло, убрать деревья, которые наросли прямо у кромки воды. Там много, что надо сделать, почистить саму реку, чтобы она была чистой и была водная гладь, а не эти бесконечные острова. — рассказал сайту «Первый областной» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Не осталось без внимания и то, что Челябинская область переместилась с последнего на предпоследнее место в списке экологического рейтинга общественной организации «Зеленый Патруль». По словам Дмитрия Лихачева, все улучшения, в первую очередь, направлены на благо жителей Челябинска.

Меня не радует поднятие на одну позицию, это не результат, мы бы хотели подняться значительно выше. Но то, что нас оценили, что мы все-таки прилагаем усилия к тому, чтобы подняться, это очень важно. Значит, мы идем правильным путем. Над этим работает большой коллектив, не все сразу получается, но мы стараемся, и я надеюсь, что мы и в рейтинге поднимемся, ведь цель у нас — не подняться в рейтинге, а чтобы наша окружающая среда была пригодна для жизни, вот это цель, все остальное — это следствие. Нас оценили положительно — хорошо. Не оценили — нам не это важно. Нам надо, чтобы у нас был чистый воздух, питьевая вода, чистые озелененные улицы, вот это нас интересует, это наша главная задача. То есть работа для людей, на благо людей. — добавил Сергей Лихачев.

Напомним, Напомним, Челябинск определен местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году по указу президента страны Владимира Путина.