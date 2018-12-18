/ «Маршем к чистому небу не прийти». Владимир Елистратов призвал челябинцев к конструктивному диалогу по вопросам экологии

Встреча пройдет в стенах городской администрации.

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов пригласил челябинцев обсудить решение экологических вопросов. Он предлагает горожанам провести конструктивный диалог в городской администрации.

Маршем к чистому небу не прийти. Экологические проблемы нужно решать эффективными действиями. Приглашаю горожан, матерей к обещанному обсуждению заявленных требований в стенах городской администрации. Вызывает недоумение, что люди, с которыми мы договорились сесть за стол и обсудить варианты решения вопросов, не дожидаясь встречи, призывают в интернете выйти на марш. Это лишь подтверждает, что истинные цели данных активистов далеки от экологии. Я же выступаю за конструктивный диалог. — заявил Владимир Елистратов.

Встреча пройдет в четверг, 20 декабря, в 16.30.

Напомним, экоактивисты устроили провокацию в мэрии 12 декабря. Они требовали встречи с Владимиром Елистратовым, который вел личный прием. Поговорить с врио главы города челябинцам удалось, но беседа получилась короткой, поэтому подробнее обсудить интересующие экоактивистов вопросы договорились отдельно.