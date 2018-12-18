Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.62 +0.19 75.38 -0.01
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Маршем к чистому небу не прийти». Владимир Елистратов призвал челябинцев к конструктивному диалогу по вопросам экологии

«Маршем к чистому небу не прийти». Владимир Елистратов призвал челябинцев к конструктивному диалогу по вопросам экологии

Встреча пройдет в стенах городской администрации.
сегодня в 12:48
  |  Общество

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов пригласил челябинцев обсудить решение экологических вопросов. Он предлагает горожанам провести конструктивный диалог в городской администрации.

Маршем к чистому небу не прийти. Экологические проблемы нужно решать эффективными действиями. Приглашаю горожан, матерей к обещанному обсуждению заявленных требований в стенах городской администрации. Вызывает недоумение, что люди, с которыми мы договорились сесть за стол и обсудить варианты решения вопросов, не дожидаясь встречи, призывают в интернете выйти на марш. Это лишь подтверждает, что истинные цели данных активистов далеки от экологии. Я же выступаю за конструктивный диалог. — заявил Владимир Елистратов.

Встреча пройдет в четверг, 20 декабря, в 16.30.

Напомним, экоактивисты устроили провокацию в мэрии 12 декабря. Они требовали встречи с Владимиром Елистратовым, который вел личный прием. Поговорить с врио главы города челябинцам удалось, но беседа получилась короткой, поэтому подробнее обсудить интересующие экоактивистов вопросы договорились отдельно.

Общество
В Магнитогорске обсудят, как улучшить экологию Урала
13.12.2018
В Магнитогорске обсудят, как улучшить экологию Урала
ШОС и БРИКС
Улучшение экологии в Челябинске при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС отметили в Москве
12.12.2018
Улучшение экологии в Челябинске при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС отметили в Москве
Общество
Вопросы экологии в Челябинской области решатся через федеральную программу
10.12.2018
Вопросы экологии в Челябинской области решатся через федеральную программу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Челябинский робот Ваня поможет китайским студентам выучить русский язык
сегодня в 13:08
Челябинский робот Ваня поможет китайским студентам выучить русский язык
Общество
«Маршем к чистому небу не прийти». Владимир Елистратов призвал челябинцев к конструктивному диалогу по вопросам экологии
сегодня в 12:48
«Маршем к чистому небу не прийти». Владимир Елистратов призвал челябинцев к конструктивному диалогу по вопросам экологии
Общество
Выбор алкоголя к новогоднему столу: как не нарваться на подделку
сегодня в 12:29
Выбор алкоголя к новогоднему столу: как не нарваться на подделку
Общество
Челябвтормет прокомментировал закрытие производства из-за выбросов
сегодня в 11:46
Челябвтормет прокомментировал закрытие производства из-за выбросов
Общество
Восьмиклассницу с татуировкой Freedom разыскивают в Челябинске
сегодня в 11:26
Восьмиклассницу с татуировкой Freedom разыскивают в Челябинске
Политика
В Челябинске стартует конкурс на пост мэра
сегодня в 09:34
В Челябинске стартует конкурс на пост мэра
Хоккей
«Тяжелый получился матч». «Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик»
сегодня в 09:30
«Тяжелый получился матч». «Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик»
Общество
Мечты сбываются: загадываем подарок на Новый год
сегодня в 09:14
Мечты сбываются: загадываем подарок на Новый год
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6