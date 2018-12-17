/ «Время полумер прошло»: одного из цехов лишится «Челябвтормет»

Принять самые жесткие меры по отношению к нарушителям распорядился глава региона.

Министерство экологии и замгубернатора Сергей Сушков получили от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского задачу о принятии мер по закрытию литейного цеха предприятия «Челябвтормет».

Время полумер и уговоров прошло! У нас есть достоверные данные по литейному цеху завода Челябвтормет, где плавят, что хотят, нарушая все выданные лицензии и законодательство. Отравляют атмосферу в самых густонаселенных районах Челябинска. Я не скрываю, что меры будут самые жёсткие. И так будет в каждом случае, где нарушается закон, где нарушаются права людей. Никто не будет делить загрязнителей на больших, средних и малых, подход един: нарушил — убирай источник загрязнения. Не выполнил предписание — представление, суд и табличка «ЗАКРЫТО». У нас для этого есть механизмы, и мы их полностью задействуем. — прокомментировал решение губернатор.

Экоактивисты обратились к главе региона с просьбой помочь решить проблему жителей северо-запада. Жители Калининского и Курчатовского районов неоднократно направляли жалобы на выбросы литейного цеха ОАО «Челябвтормет».

Превышения по диоксиду азота и прочим компонентам неоднократно фиксировались Министерством экологии области и Управлением Росприроднадзора. У предприятия есть разрешение на переработку черного металла, но юридические лица плавят там и цветмет.

В ноябре 2018 года управление Росприроднадзора приостановило разрешение на выбросы вредных веществ в воздух литейного цеха ОАО «Челябвтормет». Но в 7 декабря 2018 года экоактивисты зафиксировали, что свою деятельность предприятие не приостановило. Сейчас Управление Росприроднадзора и природоохранная прокуратура решают вопрос о передаче материалов в суд и о приостановлении деятельности предприятия.