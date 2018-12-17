/ Попыткой уйти от ответственности назвали заявление Московца в мэрии

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска высказался на обвинения экоактивиста Василия Московца в том, что его якобы хотят устранить из списка кандидатов на пост главы города.

Василий Московец заявил, что его хотят устранить из списка кандидатов на пост главы Челябинска. О своем желании стать мэром города экоактивист заявил несколько дней назад. Однако после объявил, что его вызвали к следователю ГУ ГСУ МВД по Челябинской области в качестве подозреваемого в деле о налете на площадку Томинского ГОКа. Сообщение об этом появилось на странице Василия Московца во «ВКонтакте».

В субботу в 11 часов утра позвонил следователь ГСУ ГУВД Чепрасов А.Ю. и вызвал на понедельник, 17 декабря, на 13 часов на допрос (Елькина, 34). В качестве подозреваемого. По закону после объявления постановления о привлечении в качестве подозреваемого он вправе избрать меру пресечения. — написал Василий Московец.

По словам общественника, его вызов якобы связан с намерениями принять участие в конкурсе на должность главы областной столицы. Впрочем, начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов утверждает, что никакой связи между переводом Московца в ранг подозреваемых и его намерениями стать главой Челябинска попросту нет.

Во-первых, хотелось бы уточнить, что кандидатом в главы города Челябинска Василий Московец не является, поскольку ещё не объявлен конкурс. Во-вторых, администрация города не видит никакой связи между уголовным делом господина Московца и его заявлением о желании стать главой города Челябинска. О том, что Московца из свидетелей могут перевести в подозреваемые, его уведомили ещё полгода назад. Поэтому заявление о желании выдвинуться в мэры выглядит сегодня, как попытка создать себе политическое прикрытие и уйти от уголовной ответственности. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, налет на площадку Томинского ГОКа произошел в сентябре прошлого года. Тогда удалось задержать двоих человек, Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые проникли на территории ГОКа и подожгли лес. Впоследствии Евгений Медведев обвинил Василия Московца в подстрекательстве к незаконным действиям.

Отметим, что завтра, 18 декабря, депутаты городской Думы планируют объявить конкурс на должность главы города. Сейчас временно исполняющим обязанности главы Челябинска назначен Владимир Елистратов.