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/ Без бензина останется общественный транспорт Челябинска

Без бензина останется общественный транспорт Челябинска

К 2020 году автобусы сменят топливо.
сегодня в 13:13
  |  ШОС и БРИКС

Общественный транспорт в Челябинске будет полностью переведен на газомоторное топливо к саммитам ШОС и БРИКС.

Общественный транспорт Челябинска должен в полном объеме перейти на использование газомоторного топлива. Практическая реализация этого решения положительно скажется на экологической обстановке в Челябинске, приведет к снижению объемов выбросов, генерируемых транспортом. Задача должна решаться поэтапно, в полном объеме выполнена к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС. — отметил губернатор области Борис Дубровский.

Правительство Челябинской области уже заключило соглашение с компанией «НОВАТЭК», по которому транспорт будет переводиться на газомоторное топливо. Для этих целей будет закуплено 300 новых автобусов, которые будут отвечать всем требованиям. Заправочные же станции будет делать «НОВАТЭК».

Отметим, ранее глава региона выступил с предложением снизить транспортный налог автомобилистам, которые будут использовать сжиженный газ в качестве топлива. Подобный переход поможет улучшить экологическую обстановку города и области.

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