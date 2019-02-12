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/ В Челябинской области зафиксирована самая низкая цена бензина по России

В Челябинской области зафиксирована самая низкая цена бензина по России

Средняя стоимость топлива марки АИ-92 составляет 39 рублей 43 копейки.
вчера в 15:25
  |  Общество

В Челябинской области зафиксирована самая низкая средняя цена бензина марки АИ-92 на территории всей России. Согласно исследованию РИА Новости, стоимость одного литра данного топлива составляет 39,43 рубля, что является самым низким показателем по всей России.

Для сравнения, стоимость бензина в соседней Курганской области, которая занимает вторую строчку в данном рейтинге, составляет 40 рублей и 18 копеек. Тройку регионов с самым низким показателем цены за литр топлива замыкает Калужская области, в которой АИ-92 стоит 40 рублей и 23 копейки.

В рейтинге представлены и другие позиции, например, изменение цены за год в процентном соотношении. Здесь Челябинская область оказалась на 16-м месте, показав рост цен в 8,3%. Самые низкие же показатели роста цены бензина зафиксированы в Восточной части России, а именно в Камчатском крае, Сахалинской области и Приморском крае. Больше всего цены на АИ-92 по сравнению с прошлым годом выросли в Чечне, а также на Алтае и в Севастополе.

Третий показатель, представленный в рейтинге — «Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц в литрах». Здесь Южный Урал расположился на 31-м месте. На среднюю зарплату житель Челябинской области сможет купить 765 литров бензина. Самое большое количество топлива на среднюю зарплату можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Москве и Ненецком автономном округе. Самое меньшее — в Дагестане, Карачаево-Черкессии и Калмыкии.

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Комментарии

Автомобилист
16:18, 12.02.2019
Это где он стоит 39,43 рубля? За гаражами, из канистры разливают? Так я на ремонте машины после такого бензина больше потеряю. Вы мониторьте обычные АЗС.

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