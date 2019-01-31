/ Левый поворот запретят на четырех перекрестках Челябинска

Изменения проходят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Схема организации движения Челябинска на отдельных улицах претерпит изменения. В столице Южного Урала притупили к реализации мероприятий, разработанных для Челябинска и рассчитанных до 2032 года.

Так, на четырех оживленных перекрестках Челябинска запретят левый поворот. Это связано с повышением пропускной способности транспорта, идущего в прямом направлении. Речь идет о пересечении проспекта Победы и улицы Косарева в стороны Свердловского проспекта, пересечении Чайковского при движении в сторону улицы Молодогвардейцев, по Копейскому шоссе на пересечениях с улицами Гранитной и Трубников в сторону улицы Енисейской.

Комплексную схему мы рассматриваем как основу для создания в Челябинске интеллектуальных транспортных систем, так называемого «Умного города». Без нее ни о каких дальнейших шагах и развитии говорить невозможно. Особо хочу отметить, что созданная Схема не является конечной, это как раз тот организм, которые предполагает различного рода изменения с учетом меняющихся условий и требований. — сказал заместитель Главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Также в феврале этого года планируется изменить схему движения на улицах Советской и Пушкина, где будет организовано одностороннее движение на участке от проспекта Ленина до улицы Труда. Водителей просят учитывать эти обстоятельства и соблюдать ПДД.

Отметим, меры по организации дорожного движения являются одним из обязательных условий участия в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».