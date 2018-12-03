/ Вбили первую сваю президентского поселка «Терема»

Начинается строительство коттеджей для вип-гостей международных саммитов.

Поселку «Терема» для иностранных делегаций быть. Сегодня, 3 декабря, на месте будущего поселения забили первую сваю. На ней разместили табличку с указанием, что именно этот брус первым вбили в землю для опоры. Там же указана дата.

Всего для вип-гостей построят 3 поселка. В них будут жить иностранные делегации и даже президенты из 30 стран, приехавшие на саммиты ШОС и БРИКС. Один из поселков расположится на берегу озера Смолино.

Безусловно, будет обустроена береговая зона, вся инфраструктура, путь к поселку будет расширен со стороны автодороги «Меридиан», сделаны развязки, и даже планируют поставить светофор для более удобного въезда в поселок. — рассказал представитель компании-застройщика Вячеслав Сорокин.

Напомним, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Поэтому поселок «Терема» построят меньше чем за два года.