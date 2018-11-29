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/ Борис Дубровский обсудил с волонтерами их участие в организации саммитов ШОС и БРИКС

Борис Дубровский обсудил с волонтерами их участие в организации саммитов ШОС и БРИКС

На встрече с губернатором присутствовали представители основных добровольческих направлений.
сегодня в 15:34
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с добровольцами основных направлений, реализуемых в области, накануне Дня волонтера. Представители рассказали о деятельности направлений, таких как «Волонтеры Победы», «Событийное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Инклюзивное добровольчество».

В России 2018 год был объявлен Годом волонтера, чтобы популяризировать направление и привлечь к нему больше людей. В Челябинской области на данный момент реализовано 9 волонтерских направлений.

Год волонтера был очень насыщенным. Я регулярно встречался с волонтерами на различных спортивных, деловых, социально значимых мероприятиях. Ваша работа видна и приносит результат. Это самое важное. В Челябинской области складывается инфраструктура развития волонтерства. В этом году открыт региональный центр серебряного волонтерства, который объединяет людей старшего поколения с активной жизненной и гражданской позицией. В 2019 году откроется центр подготовки волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС. Это наша ключевая тема на следующий год. В 2020 году Челябинску доверена огромная честь представлять Российскую Федерацию перед лицом международного сообщества, и мы должны соответствовать высокому статусу столицы саммитов. — рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На встрече обсудили участие волонтеров в организации саммитов ШОС и БРИКС. Всего потребуется больше 700 добровольцев, которые будут заниматься приемом гостей, организовывать культурные события, помогать службам аккредитации, питания, безопасности и навигации участников. Набор начнется в феврале 2019 года.

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