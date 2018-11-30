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/ Гостям саммитов ШОС и БРИКС покажут фестиваль народов Южного Урала

Гостям саммитов ШОС и БРИКС покажут фестиваль народов Южного Урала

Чтобы гости могли ознакомиться с культурой народов, будет собрана рабочая группа.
сегодня в 16:31
  |  ШОС и БРИКС

Национальные центры Южного Урала обсудили культурную программу к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. В результате обсуждения все пришли к выводу, что фестиваль народов Южного Урала станет лучшей формой мероприятия.

Прошла первая рабочая встреча, на которой присутствовали представители более 20 народных центров. Каждый назвал мероприятия, которые, по его мнению, наиболее полно отразят культурное и национальное многообразие области. Эти мероприятия будут объединены в фестиваль — в него войдут и выставки, и концерты, и дегустация национальных блюд, и многое другое.

Также необходимо проработать вопрос дальнейшего использования тех временных объектов, которые будут построены для грандиозного праздника. — отметила Луиза Алмаева, член Общественной палаты Челябинской области.

По итогам собрания была создана рабочая группа, которая займется рассмотрением вопросов и подготовкой к фестивалю.

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