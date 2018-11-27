/ Готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС проверил Николай Цуканов

Полпред президента осмотрел главные строительные площадки города.

Полпред России по Уральскому федеральному округу Николай Цуканов проинспектировал подготовку Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Чиновник осмотрел главные строительные площадки города: конгресс-холл «Таганай», гостиницу на улице Васенко и общественно-деловой центр на Набережной.

Первым полпред президента посетил стройку конгресс-холла «Таганай», который расположен на улице Труда. В диалоге с Николаем Цукановым заместитель губернатора Сергей Шаль рассказал, что сейчас остается один нерешенный вопрос — обеспечение первой особой категории электроснабжения для всех объектов. Поскольку потратить такие деньги на покупку нецелесообразно, Борисом Дубровским было предложено взять генераторы в аренду.

Это резервное питание, это генераторы, и в том числе аккумуляторы ИБП. За это будет отвечать МРСК Урала. По их же расчетам, обеспечение первой особой обойдется в 2,8 млрд рублей. Сейчас и генераторов, и аккумуляторов к тому же чемпионату мира закуплено было выше крыши, и покупать это все нецелесообразно. мы говорим идти по пути аренды. — рассказал о предложении губернатора Сергей Шаль.

Здание конгресс-холла построят к декабрю следующего года, как и спортивно-развлекательный комплекс по улице Васенко, который Николай Цуканов посетил следующим. Борис Дубровский заверил, что вся документация уже согласована.

Он стоял очень долго. Весь конструктив был, поэтому мы приняли решение, что есть вероятность, что объект будет закончен. Он выбран в качестве места размещения китайской делегации. Все уже согласовано именно под гостиницу. Мы даем гарантию. — сказал Борис Дубровский.

Затем был осмотрен другой масштабный проект — общественно-деловой центр на Набережной. Стоимость объекта — почти 9 миллиардов рублей. Поэтому правительство региона прикладывает все усилия по строительству здания. Возведение пока что ведется за счет областного бюджета, но уже начат поиск частных инвесторов. Центр планируют сдать весной 2020 года.

После осмотра объектов Николай Цуканов и Борис Дубровский отправились на закрытое совещание. Отметим, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году.