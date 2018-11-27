/ Сувениры к саммитам ШОС и БРИКС сделают уральские умельцы

Каслинское литье и гравюры из Златоуста — отличный подарок для иностранца и не только.

Сувениры и подарки для гостей саммитов ШОС и БРИКС будут изготовлять умельцы из Челябинской области. Каслинское литье и гравюры из Златоуста — отличный вариант для презента, сообщает РИА Новости.

Уникальные сувениры и подарки к саммитам ШОС и БРИКС обязательно будут. Скорее всего, сделаем ставку на продукцию уральских мастеров — не зря же изделия златоустовских оружейников и мастеров каслинского литья славятся по всему миру. А ведь это только самые известные из наших областных брендов. — прокомментировал губернатор области.

Кроме того, по словам главы региона, может поступить предложение для местных птицефабрик, чтобы они сделали продукцию к саммитам. Мясо птицы — универсальный продукт без национальных и конфессиональных ограничений и прямых запретов.