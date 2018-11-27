/ Борис Дубровский и Николай Цуканов обсудили перспективы развития Челябинской области

Были затронуты такие темы, как экология, подготовка города к саммитам ШОС и БРИКС и социальная сфера.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов обсудили исполнение поручений Владимира Путина на Южном Урале, подготовку столицы региона к саммитам ШОС и БРИКС, а также мероприятия по улучшению экологической ситуации в Челябинской области.

Челябинск — замечательный город, был здесь в прошлый раз летом. Сейчас зима, увидел сегодня, что снег убирают. Для вашего региона обильные снегопады и морозы — это данность, поэтому нужно справляться с этой работой, организовать ее. — подчеркнул Николай Цуканов.

Борис Дубровский в свою очередь отметил, что ключевым решением в пользу экологии стало закрытие челябинской городской свалки, и в дальнейшем оно позволит перейти к ее рекультивации, а значит — избавит жителей города от вредных выбросов.

Требование по закрытию свалки мы выполнили. Да, обошлось не без проблем, но, благодаря, в том числе, и вашей поддержке, нам удалось с этим справиться. На текущий момент никаких вопросов по вывозу мусора от населения мы не получаем, стабильная работа точно на том же уровне, на котором она была организована до того, как мы свалку остановили. — сказал Борис Дубровский.

Не сегодняшний день ожидается выбор единственного поставщика работ по рекультивации свалки. Закончить работы необходимо до 2020 года, а уже в 2021 — перейти к облагораживанию территории. Именно такие задачи ставит региону президент России и руководители рабочей группы саммитов ШОС и БРИКС.

Кроме того, правительство области совместно с компанией «Новатэк» реализует проект по переводу общественного транспорта города на газомоторное топливо. Также в области существует льгота для граждан, которые перевели свою личную машину на газ. Они будут платить в 2 раза меньше транспортного налога.

Мы снизим экологическую нагрузку от автотранспорта, обновим общественный транспорт, он должен внешне измениться, вместе со всем городом. И это будет транспорт, который будет работать на газомоторном топливе. Ведется работа с промышленниками. Это большая работа, которую мы ведем на постоянной основе, этому был посвящен и Госсовет, в котором я недавно принимал участие как руководитель рабочей группы «Экология». Все это нацелено на то, чтобы выполнить 204 указ Президента РФ. — резюмировал Борис Дубровский.

Кроме того, Борис Дубровский сообщил, что основные отрасли экономического развития области сейчас работают в плесе. Это энергетика, транспорт, стройкомплекс, производство оборудования, электронной техники, добывающий сектор. Объем инвестиций превысил 167 миллиардов рублей. Консолидированный доход прибыльных крупных и средних предприятий показывает прирост на 32,5%.

Хорошая динамика, по словам Бориса Дубровского, идёт и по налоговым поступлениям. С начала года прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составил 18,7%, общая сумма поступлений за 10 месяцев 2018 года превысила 146 миллиардов рублей.

Социальный блок — стабилен. Все госпрограммы реализуются в полном объеме, плюс, возможны коррективы с учетом новых задач Нацпроектов и Стратегии развития региона до 2035 года.