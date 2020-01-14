Стало известно, какие события примет Челябинск в рамках саммитов ШОС и БРИКС

Всего в городе запланировано около 20 мероприятий.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, в котором утвердил перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2020 год. Среди них около 20 встреч, совещаний и форумов, которые пройдут в рамках саммитов ШОС и БРИКС.

Первые мероприятия начнутся в мае, список возглавит Форум глав регионов государств-членов ШОС. Следом состоится традиционный форум БРИКС по вопросам урбанизации.

В июне список событий будет довольно большим: от встречи министров культуры стран БРИКС и форума молодых лидеров государств БРИКС и ШОС до спортивных игр БРИКС. В июле в Челябинске состоится заседание молодежного совета стран ШОС и встреча руководителей таможенных служб государств БРИКС.

В сентябре пройдет международный молодёжный бизнес-инкубатор и форум молодых ученых стран БРИКС.

Подробный список мероприятий можно посмотреть здесь.