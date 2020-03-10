Саммиты ШОС и БРИКС не отменят из-за коронавируса

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Всё чаще в сети распространяются слухи о том, что саммиты ШОС, БРИКС и различные мероприятия, которые должны состояться этим летом в Санкт-Петербурге и Челябинске, перенесут на другой год или отменят в связи с распространением коронавируса. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сегодня, 10 марта, сообщил о том, что решений об отмене мероприятий не принималось.

«Саммиты ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, некоторые мероприятия — в Челябинске. Пока решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось»,— цитирует издание «Известия» слова Дмитрия Пескова.

Напомним, в Челябинске к проведению запланированы 20 мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Они будут проведены с мая по июль. Основные события развернутся в Санкт-Петербурге.

На сегодня известно, что во всём мире коронавирусом заболело 113 739 человек в более чем 100 странах. 4 016 человек погибли, 63 663 человека выздоровели. Наибольшая смертность от вируса зарегистрирована в Италии — там от коронавируса умер каждый двадцатый заболевший.

В Челябинской области случаев заболеваний не выявлено. При этом под контроль взято 863 человека, в том числе 313 граждан КНР, 5 граждан Южной Кореи, 11 граждан Ирана и 22 гражданина Италии. С наблюдения снято 522 человека, включая 242 гражданина КНР, под наблюдением остаются 341 человек, в их числе 71 гражданин КНР, 2 гражданина Южной Кореи, 1 гражданин Ирана и 22 гражданина Италии.