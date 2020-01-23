Эксперты отметили стремление Алексея Текслера получить максимум пользы от проведения саммитов

Политологи считают, что предстоящие мероприятия имеют большое политическое значение для главы области.

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Участники международного форума съедутся в Челябинск уже в марте: иностранные министры, региональные главы, титаны бизнеса и руководители профессиональных сообществ, всего более трех тысяч человек. В Челябинске пройдет 20 мероприятий высокого межгосударственного уровня, в ходе которых затронут и важные для региона темы.

«Вопросы, которые нам интересны, нужно заранее отработать с федеральными органами власти, и во всех мероприятиях должна быть наша региональная составляющая. Прошу обратить на это внимание. Не только за организацию отвечать, но и за содержательную часть. Это принципиально», — сказал губернатор Алексей Текслер на заседании оргкомитета.

Роль самого губернатора в подготовке Челябинской области к такому событию велика, и на этом акцентируют внимание эксперты.

«На встречах международного уровня главе региона выпадает возможность на своей территории наметить ряд задач с членами правительства, крупными бизнес-структурами. Также организация подобных мероприятий в Челябинске презентует вовлеченность региона в различные международные повестки, что добавляет административного веса и региону, и его руководителю», — отметил политолог, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

По итогу саммитов регион получит новые многоплановые связи, сможет продвинуть свои торгово-экономические интересы и укрепить гуманитарное сотрудничество.

Отметим, что бюджет, направленный на саммиты в Челябинске, останется в городе, несмотря на то, что принимать ШОС и БРИКС будет и Санкт-Путербург, об этом еще в июне губернатору сказал президент Владимир Путин.

В свою очередь, Текслер в период подготовки к мероприятиям решил сделать упор на развитие транспортной инфраструктуры города, в том числе и аэропорта.

«Отличный прием, когда губернатор в канун крупного международного форума по максимуму наполняет ресурсами область в зависимости от ее потребностей», — заметил политолог, директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Известно, что на организацию саммитов Челябинск получил 7,3 миллиарда рублей. Региональному министерству финансов поручено отчислять деньги на проведение мероприятий вовремя. Также губернатор заявил, что бюджет находится на жестком контроле.