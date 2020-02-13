Дипломатический диктант по теме «ШОС и БРИКС: история и современность» пройдет в Челябинске

Мероприятие состоится 1 марта.

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В Челябинске 1 марта пройдет Дипломатический диктант. Сроки мероприятия перенеслись с 16 февраля на 1 марта 2020 года. Темой станут страны ШОС и БРИКС, а также их история. Организатором выступает Общественная палата Челябинской области.

Идею создания подобного мероприятия одобрил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

«Проведение данного мероприятия позволит отразить растущий интерес общественности наших стран к государствам, расположенным в Америке и Африке, что является актуальным в преддверии проводимых в этом году в Российской Федерации саммитов ШОС и БРИКС. Выражаю уверенность в том, что акция поспособствует повышению уровня патриотизма, усилению гражданской активности молодежи Челябинска и области, а также позволит узнать много нового о Шанхайской организации сотрудничества», — отмечает Владимир Норов.

Целью Дипломатического диктанта станет распространение знаний в сфере международных отношений, а также публичной дипломатии.

Поучаствовать в диктанте могут южноуральцы с 14 лет. Оставить заявку на мероприятие можно здесь.