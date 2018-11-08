/ Операторы системы-112 заговорят на тюркском языке

Инициатива связана с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС.

Переводчики с английского и тюркских языков появятся в смене работников системы-112. Об этом сайту «Первый областной» рассказал заместитель губернатора-министр Челябинской области Олег Климов. Чиновник также отметил, что в скором времени к работе системы подключат и профессиональных психологов.

Уже сейчас мы рассматриваем переводчиков на тюркский и английские языки. Это не обязательно должен быть переводчик в смене. Также мы сейчас изучаем возможность работы по психологам. В случае каких-либо обращений на номер 112 оператор сможет мгновенно переключить канал, чтобы психолог мог побеседовать с человеком. Похожее мы будем практиковать в работе сены областного центра обработки вызовов. Ну, а к саммитам ШОС и БРИКС мы изучаем основные группы языков, и будем, на период подготовки и проведения саммитов расширять смену так, чтобы там находились люди, которые понимают языки основных делегаций. — рассказал сайту «Первый областной» Олег Климов.

Помимо того, задачу вывести в 2019 году систему-112 на стадию системной эксплуатации по всей территории области поставил губернатор Борис Дубровский.

Переход на единую систему вызова экстренных служб имеет особое социальное значение, поскольку позволит запрашивать помощь из любой точки региона буквально в считанные секунды. Это очень важно, ведь в чрезвычайных ситуациях время является решающим фактором. Мы должны сделать так, чтобы каждый южноуралец чувствовал свою защищенность. — подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, система-112 работает по принципу «единого окна», когда человек может сообщить о происшествии оператору, а он автоматически направит вызов в нужную службу. С сентября 2017 года она работает в Челябинске, и за это время принято почти 580 тысяч звонков.