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/ В ЮУрГУ пройдет международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018»

В ЮУрГУ пройдет международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018»

Участники обсудят достижения мировых лидеров цифровой индустрии, ведущих университетов и исследовательских центров.
сегодня в 10:11
  |  Наука

С 13 по 15 ноября на базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), пройдет международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018». Конференция организована и проводится совместно с корпорацией Emerson (США) — мировым лидером в области цифровой индустрии. Целью конференции является обсуждение достижений мировых лидеров цифровой индустрии, ведущих университетов и научно-исследовательских центров в области разработки инновационных моделей, методов и технологий для «Индустрии 4.0», и опыта их внедрения в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях. С пленарными докладами на конференции выступят ведущие специалисты в области технологий «Индустрии 4.0» из России, США, Китая, Франции, Германии, Польши, Мексики, Португалии, Великобритании и Италии.

Конференцию откроет доклад президента корпорации Emerson Майкла Трейна в котором, помимо идеологии цифровой индустрии, будут рассматриваться ключевые примеры влияния технологии цифровой индустрии на эффективность производства.

Второй день конференции будет посвящен обсуждению взаимодействия науки и промышленности. В рамках индустриальной сессии мировые компании-лидеры в области внедрения технологий «Индустрии 4.0», такие как Schneider Electric (Франция), SMS-Group (Германия), ПАО «ММК» (Россия) представят результаты реализации проектов по цифровизации производства, а представители ведущих научно-образовательных центров таких как Национальная инженерная школа Сент-Этьена (Франция), Варшавский университет технологии (Польша) и Южно-Уральский государственный университет (Челябинск, Россия) представят результаты научно-исследовательских проектов в области «Индустрии 4.0», реализованных совместно с промышленными партнерами. Также, 14 ноября участники конференции соберутся для дискуссии в рамках круглого стола, посвященного обсуждению эффективного взаимодействия между промышленными предприятиями, сервисными компаниями и научно-образовательными организациями для решения задач цифровой трансформации.

В рамках научных секций конференции будут представлены доклады ведущих ученых России и мира по таким направлениям, как безопасность и защита информации в промышленных сетях; большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект в Индустрии 4.0; новые образовательные технологии для Индустрии 4.0; беспроводные сенсорные сети и другие технологии цифровой индустрии.

Параллельно с работой конференции в главном корпусе ЮУрГУ пройдет выставка «Цифровая индустрия: решения и технологии», организованная при участии Правительства Челябинской области, на которой ведущие предприятия Южного Урала представят свои решения индустриального интернета вещей и промышленной автоматизации.

Подробная информация, а также программа конференции доступны в Интернет по адресу: https://glosic-ru.susu.ru.

Справка об ЮУрГУ

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) — центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни Южного Урала. В состав ЮУрГУ входят 9 институтов, 3 высших школы, факультет военного обучения и факультет предвузовской подготовки. В университете и его филиалах обучаются более 40 тысяч студентов. Учебный процесс обеспечивают свыше 5000 преподавателей и сотрудников, в том числе более 360 профессоров и докторов наук, 1600 кандидатов наук и доцентов. Подготовка бакалавров, магистров и специалистов ведется более чем по 200 направлениям и специальностям. В октябре 2015 года в результате конкурсного отбора ЮУрГУ вошел в группу ведущих российских университетов, отобранных для участия в Проекте 5−100, целью которого является максимизация конкурентной позиции этих университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Дополнительную информацию о ЮУрГУ можно найти на Web-сайте www.susu.ru.

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