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/ «Система-112» заработала в Нязепетровском районе

«Система-112» заработала в Нязепетровском районе

Единый номер для сообщении о ЧС уже принимает звонки.
сегодня в 09:34
  |  Общество

В Нязепетровском районе начала функционировать «Система-112». Там создана единая дежурно-диспетчерская служба, позвонив в которую жители района смогут сообщить о чрезвычайном происшествии.

Обратиться туда можно, если вы стали свидетелем пожара, дорожно-транспортного происшествия, видите человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи, наблюдаете преступление или же чувствуете утечку газа.

Звонок по номеру 112 бесплатный и может осуществляться с мобильного телефона даже при нулевом балансе.

Сообщаем, что все звонки, совершаемые из баловства, а также ложные вызовы будут отслеживаться, а те, кто их совершил, будут наказываться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. — комментирует Бурлакова Алина Алексеевна, начальник отдела ГО и ЧС администрации Нязепетровского района.

Шутникам и людям, решившим проверить как работает система, стоит помнить о том, что они обязательно понесут наказание за ложный вызов.

Напомним, «Система-112» была запущена в опытную эксплуатацию в 15 муниципальных образованиях Челябинской области: в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Октябрьском, Чесменском, Брединском, Еманжелинском, Еткульском, Карталинском, Кусинском, Нязепетровском муниципальных образованиях, Карабашском, Верхнеуфалейском городском округах. Помимо того, система уже действует в Челябинске.

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