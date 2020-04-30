В Челябинской области полноценно начала функционировать «Система-112»

Ранее она работала в опытном режиме.

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Система вызова экстренных оперативных служб «112» перешла в режим постоянной эксплуатации в Челябинской области. Об этом сообщает правительство региона, напоминая, что ранее система работала в опытном режиме.

«Правительством Челябинской области завершены мероприятия по обеспечению всех требований, предъявляемых к "Системе-112" в рамках действующего законодательства, и с 27 апреля 2020 года она перешла в режим постоянной эксплуатации», — отмечает пресс-служба регионального правительства.

Операторы единой диспетчерской службы обрабатывает вызовы или сообщения, поступающие на номер «112». В случаях, где требуется экстренная помощь, оператор передает сообщения в нужное ведомство.

Отметим, что кроме звонка, на данный номер можно отправить смс-сообщение, пока данная функция доступна для абонентов Теле-2 и МТС. В дальнейшем будет создано мобильное приложение, которое позволит расширить возможности отправить экстренный вызов.