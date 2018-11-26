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сегодня в 17:37
До и после. Как менялись города России с проведением саммитов ШОС?
Рассказываем об опыте Екатеринбурга и Уфы.
/ 30 представителей стран ШОС приедут в Челябинск на «репетицию» форума губернаторов

30 представителей стран ШОС приедут в Челябинск на «репетицию» форума губернаторов

Инициатива провести мероприятие принадлежит Борису Дубровскому.
сегодня в 17:29
  |  ШОС и БРИКС
Уже через неделю Челябинск принимает глав регионов стран ШОС. Мэры, акимы, назимы — всего 30 человек из России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана, Индии, Таджикистана — приедут в южноуральскую столицу, чтобы подготовиться к предстоящему форуму губернаторов. Инициативу три года лоббировал губернатор Борис Дубровский, и несколько месяцев назад председатель правительства Дмитрий Медведев одобрил эту идею.

Мы признательны нашим иностранным коллегам за поддержку инициативы по утверждению нового формата международного регионального взаимодействия — созданию Форума глав регионов стран ШОС. Такой формат направлен на формирование условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития. Ждем представителей государств на ознакомительной встрече, которая пройдет в Челябинске и будет посвящена теме межрегионального сотрудничества как фактора обеспечения устойчивого развития государств. Для подкрепления дружественных связей между странами-участницами ШОС, знакомства с потенциалом Челябинской области и определения перспективных направлений совместного сотрудничества кроме деловой программы мероприятия мы готовим для гостей города экскурсионную программу по ведущим предприятиям столицы саммита ШОС в 2020 году. — сказал Борис Дубровский.

Ознакомительная встреча состоится 4−6 декабря на территории гостиничного комплекса «Березка». Уже сформирован штат профессиональных переводчиков, волонтеров, которые помогут организовать мероприятие на высоком уровне.

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