/ Теплые подарки вручили Борису Дубровскому волонтеры Южного Урала

Борис Александрович, всем участникам слета «Тепло», лучшим волонтерам, мы подарили теплые подарки. Говорят, на прошлой неделе у вас было знаменательное событие, поэтому хотелось бы частичку теплой волонтерской души вам сегодня преподнести. — сказали волонтеры.
Борис Дубровский с юмором отнесся к подаркам, пошутив, что для полного комплекта ему не хватает красных носков.
А кто вязал? Спицами или крючком? А носки такие можно попросить? Тоже красненькие, чтобы, когда выйдем на фристайл, я в красненьких носочках, и с этой штучкой. — пошутил Борис Дубровский.
Отметим, на Южном Урале активно развивается волонтерское движение. Движение «Молодежь Южного Урала» совместно с министерством образования и науки региона проводит множество событий, таких как форум «Утро», форум новой журналистики «Мед» и слет волонтеров «Тепло».