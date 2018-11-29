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/ Теплые подарки вручили Борису Дубровскому волонтеры Южного Урала

Теплые подарки вручили Борису Дубровскому волонтеры Южного Урала

Губернатор отнесся к презентам с юмором.
сегодня в 18:40
  |  Общество
Волонтеры Челябинской области подарили губернатору Борису Дубровскому теплые подарки. Перчатки и кружку для лимонада с «теплушкой» и символикой форума волонтеров «Тепло» подарили главе Челябинской области самые активные представители движения на Южном Урале.

Борис Александрович, всем участникам слета «Тепло», лучшим волонтерам, мы подарили теплые подарки. Говорят, на прошлой неделе у вас было знаменательное событие, поэтому хотелось бы частичку теплой волонтерской души вам сегодня преподнести. — сказали волонтеры.

Борис Дубровский с юмором отнесся к подаркам, пошутив, что для полного комплекта ему не хватает красных носков.

А кто вязал? Спицами или крючком? А носки такие можно попросить? Тоже красненькие, чтобы, когда выйдем на фристайл, я в красненьких носочках, и с этой штучкой. — пошутил Борис Дубровский.

Отметим, на Южном Урале активно развивается волонтерское движение. Движение «Молодежь Южного Урала» совместно с министерством образования и науки региона проводит множество событий, таких как форум «Утро», форум новой журналистики «Мед» и слет волонтеров «Тепло».

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