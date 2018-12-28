/ Над участием в строительстве конгресс-холла на берегу Миасса думает пул инвесторов

Сейчас оцениваются риски.

В интервью «Коммерсанту» Борис Дубровский рассказал о работах над появлением общественно-делового центра на реке Миасс. Сейчас он не строится, и многие связывают это с проблемой поиска инвестора. Глава Челябинской области развеял эти слухи: он объяснил, что пул инвесторов в этот период просто проводит оценку рисков, а потому молчит.

ОДЦ — сложный и высокозатратный проект, к тому же, он жестко не привязан к перечню объектов, которые обязательны в качестве условия для формирования инфраструктуры саммитов. Тем не менее, городу такой объект нужен. — цитирует «Коммерсант» Бориса Дубровского.

В беседе глава Челябинской области также пояснил, что проблем с инвесторами нет во всей Челябинской области. В проекты региона готовы вкладываться иностранные партнеры из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии и Японии, интересуют их почти все сферы, в которых реализует себя Челябинская область, а не только металлургия.