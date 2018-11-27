/ Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске

Николай Цуканов снова прибыл в южноуральскую столицу.

Накануне стало известно, что в Челябинскую область с деловым визитом собирается полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Цель визита была неизвестна. Сегодня представители пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщили: полпред смотрит, как продвигается подготовка к ШОС и БРИКС.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов посетил стройку конгресс-холла «Таганай-2020», строительство гостиницы на улице Васенко и строительство общественно-делового центра. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора.

Напомним, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Однако представители стран, которые входят в международные организации сотрудничества, приедут в южноуральскую столицу уже в этом декабре. Они примут участие в «репетиции» форума глав регионов стран ШОС.