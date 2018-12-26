/ Крепкой опорой для страны назвал Урал полпред президента по УрФО

Так Николай Цуканов поздравил жителей УрФО с наступающим Новым годом.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поздравил жителей округа с наступающим 2019 годом. Чиновник отметил, что уходящий год был полон различных событий, главным из которых стали выборы президента России.

Вместе с вами мы выбрали не только лидера страны, мы выбрали свое будущее, определили ориентиры на ближайшие годы. Уральский федеральный округ показал хорошие результаты в экономике, социальной сфере, науке и промышленности. Урал и Западная Сибирь — по-прежнему крепкая опора для страны, а во многом — лицо России, ее мощь и перспектива. В 2018 году это увидели и оценили тысячи гостей во время матчей чемпионата мира по футболу, других международных и всероссийских мероприятий. — сказал Николай Цуканов.

Николай Цуканов также поблагодарил всех жителей УрФО за труд и умение приносить пользу не только округу, но и всей стране. Полпред президента уверен: совместная деятельность позволит добиться новых успехов.

Новогодние праздники — это всегда ощущение чуда, теплые воспоминания, это уютные вечера в кругу родных и близких, весело проведенное время с детьми. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! Пусть рождаются дети, а наше старшее поколение будет окружено заботой и вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здоровья! — сказал Николай Цуканов.