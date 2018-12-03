/ О готовности Челябинска к проведению Первого Форума глав регионов ШОС рассказал Борис Дубровский

«Это для нас большая честь и огромная ответственность», — отметил глава региона Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что Челябинск готов принимать гостей на два крупных международных мероприятия. 4 декабря состоится IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса, а 5 декабря пройдет встреча Первого Форума глав регионов ШОС.

В Четвертом Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса планируется участие свыше 180 человек, форум откроет Федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов. Еще более знаковое для нас событие — Первый Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества. Три года назад мы выступили с такой инициативой, её поддержали сперва в российском МИДе, позднее на уровне глав государств. Это для нас большая честь и огромная ответственность. — отметил глава региона Борис Дубровский.

Оба этих мероприятия очень важны как для области, так и для всей страны. На Первый Форум глав регионов ШОС ожидаются более 100 гостей и участников. Делегации представят Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан.

Со всеми этими странами Челябинская область активно развивает отношения, и практически со всеми наблюдается крупный рост внешнеторгового оборота, расширяются гуманитарные связи. — прокомментировал губернатор.