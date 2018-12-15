/ Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит для гостей саммитов ШОС и БРИКС

Помимо выступления артиста, гости услышат челябинский симфонический оркестр.





В Челябинске готовят обширную культурно-развлекательную программу для гостей и участников саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Одним из приглашенных артистов выступит Денис Мацуев, пианист-виртуоз, народный артист Российской Федерации. Это отметил Вадим Евдокимов, заместитель губернатора Челябинской области, на встрече в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс».

Известный музыкант давно сотрудничает с Челябинском. Здесь проходит его фестиваль под названием «Денис Мацуев представляет…», на который приезжают выступать талантливые российские музыканты.

Кроме того, вице-губернатор добавил, что к 2020 году в Челябинске появится свой собственный симфонический оркестр. Решение о его создании обсуждалось не один год, но теперь, когда в городе появится новый акустический зал, у оркестра будет пригодная для выступлений площадка. Основу для него составят музыканты из челябинского филармонического оркестра, остальной коллектив начнут набирать в 2019 году.