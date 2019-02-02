/ Борис Дубровский: «Жителям города достанется наследие — преображенная городская среда»

Подготовка к саммитам может изменить качество жизни челябинцев.

Вчера, 1 февраля, с рабочим визитом в Челябинск прибыл заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским они осмотрели возводящиеся к саммитам ШОС и БРИКС строения, проговорили сроки их сдачи и судьбу, которая ждет каждое здание после проведения саммитов. Также, Виталий Мутко узнал, что множество строящихся объектов финансируют частные инвесторы.

В Челябинске задействована большая доля частных инвестиций. Объекты, которые сейчас возводятся — это будущее Челябинска. Это возможность изменить качество жизни людей. — отметил зампред Виталий Мутко.

К 2020 году планируется ввести в эксплуатацию множество объектов: конгресс-холл, общественно-деловой центр, гостиницы, развязки и дороги. В планах закупить для челябинского автопарка машины, работающие на сжиженном газовом топливе. Этапы выполнения работ и сроки сдачи контролируются ежедневно, поскольку в распоряжении осталось чуть более полутора лет.

Все заявленные проекты к саммитам проработаны, определены их бюджеты. Проблемы, которые возникают в процессе реализации, думаю, станут быстрее решаться. Как сказал уже Виталий Мутко, подготовка к саммитам — это не только задача Челябинска, скорее, федеральная задача. Уверен, вместе справимся и на достойном уровне проведем, и Челябинск примет 30 делегаций, а жителям города достанется наследие — преображенная городская среда. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

В ближайшее время в регионе будет решаться еще один важный вопрос — экологический. Импульс к его решению дан, в том числе, в рамках подготовки к саммитам.