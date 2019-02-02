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/ Борис Дубровский: «Жителям города достанется наследие — преображенная городская среда»

Борис Дубровский: «Жителям города достанется наследие — преображенная городская среда»

Подготовка к саммитам может изменить качество жизни челябинцев.
сегодня в 10:39
  |  Общество

Вчера, 1 февраля, с рабочим визитом в Челябинск прибыл заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским они осмотрели возводящиеся к саммитам ШОС и БРИКС строения, проговорили сроки их сдачи и судьбу, которая ждет каждое здание после проведения саммитов. Также, Виталий Мутко узнал, что множество строящихся объектов финансируют частные инвесторы.

В Челябинске задействована большая доля частных инвестиций. Объекты, которые сейчас возводятся — это будущее Челябинска. Это возможность изменить качество жизни людей. — отметил зампред Виталий Мутко.

К 2020 году планируется ввести в эксплуатацию множество объектов: конгресс-холл, общественно-деловой центр, гостиницы, развязки и дороги. В планах закупить для челябинского автопарка машины, работающие на сжиженном газовом топливе. Этапы выполнения работ и сроки сдачи контролируются ежедневно, поскольку в распоряжении осталось чуть более полутора лет.

Все заявленные проекты к саммитам проработаны, определены их бюджеты. Проблемы, которые возникают в процессе реализации, думаю, станут быстрее решаться. Как сказал уже Виталий Мутко, подготовка к саммитам — это не только задача Челябинска, скорее, федеральная задача. Уверен, вместе справимся и на достойном уровне проведем, и Челябинск примет 30 делегаций, а жителям города достанется наследие — преображенная городская среда. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

В ближайшее время в регионе будет решаться еще один важный вопрос — экологический. Импульс к его решению дан, в том числе, в рамках подготовки к саммитам.

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Комментарии

СОМ
11:56, 02.02.2019
точно, и для чего наши деды за свободы с фашистами воевали, сидели бы сейчас в лагерях, а фикли, крыша над головой есть, работой обеспечены на всю жизнь, еда есть, полосатую робу дают, полный соцпакет, а если хорошо себя вести будеш так может к выходным бы настоящего баварского пивка наливали, ну что еще человеку для жизни нужно
и не знали они тогда что свободу за которую они кровь проливали их внуки променяют на электронные гаджеты, комфорт и безопасность.

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