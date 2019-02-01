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/ На ремонт и строительство: дорожный фонд региона в этом году увеличат

На ремонт и строительство: дорожный фонд региона в этом году увеличат

Изменения в законе о бюджете уже утвердили депутаты регионального парламента.
сегодня в 09:08
  |  Общество

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в этом году будет увеличен дорожный фонд региона. Кроме этого выделены средства на строительство социально значимых объектов Челябинска. Изменения в законе о бюджете уже утвердили депутаты регионального парламента.

На финансирование дорожной деятельности в муниципалитетах области направится 1,5 миллиарда рублей. Еще 500 миллионов выделены в целях обеспечения строительства социально-важных объектов к подготовке к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

На дороги направляется свыше 1,5 миллиарда рублей, и дорожный фонд в этом году будет увеличен до 14 с половиной миллиардов рублей. Деньги пойдут на ремонт и строительство дорог. Речь идет не только о Челябинске. Хорошие и качественно отремонтированные дороги должны быть во всех муниципалитетах области. — подчеркнул Борис Дубровский.

Как отметил первый замминистра финансов области Антон Прыгунов, расходы будут обеспечены за счет остатков средств регионального бюджета, сформированных на начало года. С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на этот год составляют 174 млрд 929,8 млн руб., расходы — 188 млрд 951,1 млн руб., дефицит — 14 млрд 21,3 млн руб.

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