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/ Оценить подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске предложил Борис Дубровский

Оценить подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске предложил Борис Дубровский

В процессе — строительство нового конгресс-холла, общественного-делового центра, благоустройство пешеходных и прогулочных зон, набережной, строительство масштабных дорожных развязок и многое другое.
сегодня в 11:00
  |  ШОС и БРИКС

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что в городе ведется большая работа по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. В процессе — строительство нового комплекса аэропорта, конгресс-холлов и гостиниц, новых дорожных развязок и многого другого, сообщает РИА Новости.

Тех, у которых есть сомнения, приглашаю прилететь в Челябинск, и многое сразу станет понятно. Вот выходишь из прилетного терминала, смотришь направо — и видишь, как возводится здание нового аэропортового комплекса. Стройка не останавливается ни на день. — прокомментировал Борис Дубровский.

В новый комплекс будет закуплено уникальное оборудование, которое сейчас есть только в Санкт-Петербурге и Москве. Оно позволит сажать самолеты даже в сильную непогоду.

Кроме того, в центре города ведется строительство нового конгресс-холла «Таганай», а также общественного-делового центра в виде здания-моста через реку Миасс, с двумя башнями под названиями «башня ШОС» и «башня БРИКС» на разных сторонах реки. Благоустройство пешеходных и прогулочных зон, набережной, строительство масштабных дорожных развязок — все это после проведения саммитов будет служить на благо города.

Гораздо важнее, что это новое качество городской среды для людей. Мы получим красивые фасады зданий, новые дороги, современную набережную, экологичный общественный транспорт. Когда мы защищали идею провести саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске, то прекрасно понимали, что мероприятие займет несколько дней, но то, что будет сделано к нему, — останется жителям. — отметил глава региона.

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