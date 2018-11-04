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/ Работа в выходные даст войти в график при строительстве объектов к ШОС и БРИКС

Работа в выходные даст войти в график при строительстве объектов к ШОС и БРИКС

Губернатор Борис Дубровский снова проверил, как идут дела на стройплощадках.
сегодня в 16:44
  |  ШОС и БРИКС

Даже в праздники губернатор Борис Дубровский не забывает о работе. Утро 4 ноября он начал с объезда объектов, которые возводятся к саммитам ШОС и БРИКС. Губернатор похвалил рабочих за то, что на смену выходят и в выходной день. Но заметил, что нужно быть активнее, потому что сейчас есть небольшое отставание от графика.

В целом, к 2019−2020 году все будет готово. Например, конгресс-холл «Таганай» уже может похвастаться полностью возведенным монолитным каркасом. Сейчас устраивают внутренние перегородки, колонны цокольного этажа, монтируют металлоконструкции. На территории возле цирка, где появится общественно-деловой центр, вовсю готовятся к стройке: ведут пробную заливку бетона, возводят набережную. Недалеко завершается строительство транспортной развязки.

Каждый из объектов находится в зоне моего личного контроля. На сегодня работа на всех объектах, которые мы посетили, ведется с небольшим отставанием от графика на 1−2 недели. Как сами видите, строительство не прекращается даже в праздники и выходные дни, поэтому уверен, мы сократим отставание и войдем в график. На уровне региона полностью сформирована система управления процессом подготовки, работают все механизмы межведомственного согласования. Аналогичных подходов требует эта работа на федеральном уровне, и я искренне рад, что общую координацию принял на себя заместитель председателя Правительства России Виталий Леонтьевич Мутко, с его колоссальным опытом проведения крупных международных мероприятий. — прокомментировал ситуацию губернатор Борис Дубровский.

Активно возводят гостиницы. Например, недострой на улице Курчатова скоро превратят в комфортный отель. Под гостиничные номера отвели три этажа в «Челябинск-Сити»: некоторые делегации будут жить в самом сердце города. Других поселят в гостинице на улице Васенко, там тоже раньше был долгострой, который взяли в работу. На улице Свободы строят гостиницу «с нуля».

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году.

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