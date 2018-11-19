/ Виталий Мутко приедет в Челябинск, чтобы контролировать подготовку к ШОС

Политик уже встретился с губернатором Борисом Дубровским.

Саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, важны не только для Южного Урала, но и для всей России. Это подчеркнул зампредседателя правительства Р Ф Виталий Мутко. По указанию политика, федеральные министерства теперь оказывают максимальное содействие властям Челябинской области при подготовке к международным мероприятиям.

На предмет принятия нужных решений будут еще раз проанализированы возможности существующих федеральных государственных программ. По всем вопросам, которые мы на этой встрече поднимали, даны поручения с конкретными сроками их исполнения. Виталий Леонтьевич подтвердил также свое намерение лично побывать в Челябинске в самое ближайшее время. — сообщил результаты встречи с политиком губернатор Борис Дубровский.

Напомним, Виталий Мутко стал куратором регионального оргкомитета по строительству. Он следит за подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. С просьбой занять такую должность к политику обратился губернатор Борис Дубровский. Глава региона объяснил свое решение большим опытом Мутко.