/ Подарками с иностранными гостями обменялся Борис Дубровский

Губернатору вручили народные костюмы Таджикистана и Кыргызстана.

Во время встречи с губернаторами регионов стран ШОС и БРИКС Борис Дубровский не только установил полезные для Челябинской области связи, но и получил подарки. Делегация из Таджикистана вручила ему традиционный халат с поясом — бандом, а также картину с национальным узором и книгу, где расписаны все туристические маршруты Таджикистана. Принимая подарок, Борис Дубровский порадовался тому, что похудел, а значит, халат точно будет по размеру. В свою очередь глава Челябинской области вручил представителю региона Таджикистана стеклянный стакан с подстаканником и ложечкой, выполненные мастерами из Златоуста.

Подарки также вручили представители Кыргызстана. Они привезли ак калпак — национальный войлочный головной убор. Также картину с изображением гор, рек и зеленых холмов, а еще урюк, который предлагают поставлять на южноуральский рынок.

Вот это классно, это хорошо, а то все говорят, как у них много всего, а никто даже не привезет. А это вам подкова на удачу. В России есть такая примета, что если найдешь подкову, то это к удаче и счастью. Тут так и написано. Я желаю вам удачи в работе. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что встречи с губернаторами регионов стран ШОС проходили целый день 5 декабря. Переговоры завершились очень поздно и были максимально продуктивными. Теперь предстоит разработка семи «дорожных карт».