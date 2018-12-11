/ 185 тысяч подарков закупили для детей в рамках новогодней благотворительной акции

В ближайшее время новогодний груз прибудет в муниципалитеты.

Губернатор Челябинской области дал старт новогодней благотворительной акции «Подарим Новый год детям». Благодаря ей, дети (до 15 лет), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут почувствовать новогоднее волшебство, посетив праздничные мероприятия и получив подарки.

На решение этой задачи из областного бюджета направлено 21 миллион рублей, закуплено более 185 тысяч новогодних подарков. К этой сумме присоединяются муниципалитеты, крупные предприятия и общественные организации. Это позволяет обеспечить праздничное настроение всем детям Южного Урала.

Чудеса всегда происходят с теми, кто верит в добро, помогает друзьям, хорошо учится и узнает новое. Учитесь! Трудитесь! Смело идите к своим мечтам! Мы, взрослые, вам обязательно в этом поможем. — призывает юных южноуральцев глава региона Борис Дубровский.

Помимо подарков, в рамках благотворительной акции для ребят будут организованы губернаторские елки. В Челябинске она пройдет 21 декабря, а в Магнитогорске и Златоусте 24 декабря. Артисты подготовят сказочное шоу более чем для 6000 школьников. А в новогодние каникулы в Челябинской области пройдут Рождественские елки, которые смогут порадовать еще 2000 человек.

А перед новым годом делегация из 96 ребят-южноуральцев отправится в Москву на Кремлевскую елку. В составе ее будут дети от 8 до 13 лет: отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, находящиеся под опекой или приемные дети.