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/ Борис Дубровский оказался медийнее главы Чеченской Республики

Борис Дубровский оказался медийнее главы Чеченской Республики

Активную позицию губернатора по вопросам развития региона отразили множество СМИ.
сегодня в 10:32
  |  Политика
Все более медийным становится губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона занял 5 позицию в федеральном медиарейтинге, поднявшись сразу на три строчки вверх. Борис Дубровский оставил позади коллегу из Свердловской области Евгения Куйвашева, президента Татарстана Рустама Минниханова и даже лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Эксперты говорят, что «взлет» Бориса Дубровского связан с его активной позицией по вопросу аэропорта в Челябинске, главы южноуральской столицы. Немаловажную роль сыграло получение губернатором Ордена Дружбы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, объявивший об отставке главы Челябинска Евгения Тефтелева, предложил замглавы города Владимиру Елистратову стать временно исполняющим обязанности главы областного центра. По словам Бориса Дубровского, смена градоначальника даст новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский посетили строящиеся объекты к саммитам ШОС и БРИКС. Также СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Орденом Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Помимо этого, Борис Дубровский прокомментировал слова главы Екатеринбурга об отсутствии необходимости в новом аэропорте в Челябинске, отметив, что после его реконструкции у жителей Свердловской и Челябинской областей расширится выбор вариантов вылета, вырастет конкуренция. — сообщают специалисты «Медиалогии».

Отметим, что медиаиндекс Бориса Дубровского 80 478, что всего на 4 тысячи меньше, чем у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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