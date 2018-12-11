/ Тайный Санта расскажет, какие подарки ждут челябинцев к Новому году

Сюрпризы ждут фанатов хоккея и зрителей ОТВ, а также читателей 1obl.ru.

Тайный Санта, раздающий подарки фанатам хоккея и зрителям, читателям и слушателям медиахолдинга ОТВ, рассекречен. Он появится в студии программы «Наше утро» и побеседует с ведущими телеканала ОТВ. Санта обещал рассказать, откуда и на чем прибыл в Челябинск, кто помогает готовить подарки и что именно вручат победителям акции «Тайный Санта».

Все секреты Санты будут раскрыты 11 декабря. Смотрите беседу с зимним волшебником в эфире телепрограммы «Наше Утро» на телеканале ОТВ с 7:00 до 9:00. — рассказали организаторы акции.

Напомним, новогоднюю акцию «Тайный Санта» объявляют медиахолдинг ОТВ и хоккейный клуб «Трактор». Все фанаты «черно-белых», преданные зрители ОТВ и читатели сайта «Первый областной» получают шанс выиграть новогодние подарки. Для этого им нужно лишь заполнить заявку на арене (если матч не выездной) и опустить в специальный барабан. Тем, кто не может присутствовать на игре, дают альтернативную возможность: заполнить электронную заявку ниже.

Следующая игра «Трактора» состоится 17 декабря. Челябинские хоккеисты встретятся с «Нефтехимиком». Начало матча в 21:00 по челябинскому времени.

Итоги акции подведут во время последнего матча уходящего года.