На подготовку к саммитам в Челябинске выделят 263 миллиона рублей

147 из них пойдут на строительство конгресс-холла.

На постройку конгресс-холла на набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске выделят 147 миллионов рублей. Об этом сегодня, 25 июня, на заседании в областном правительстве региона рассказала исполняющая обязанности первого заместителя Министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева. Кроме того, дополнительные средства в размере 104 миллионов рублей будут направлены на строительство загородного квартала «Президентская деревня».



Проектом постановления правительства Челябинской области вносится изменения в государственную программу «Экономическое развитие инновационная экономика Челябинской области» в целях приведения объемов финансирования программы в соответствии с законом «Об областном бюджете». В подпрограмме «инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства» в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС увеличивается финансирование на предоставление субсидии на строительство конгресс-холла — 147 миллионов рублей. Предусматривается субсидии на строительство загородного квартала «Президентская деревня» на 104 миллиона рублей. — рассказала на совещании в правительстве региона Ирина Акбашева.



Также по подпрограмме «развитие промышленности» сокращается финансирование на содержание центра кластерного развития и предусматривается финансирование из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». На него направлено 28,9 миллиона рублей. Таким образом, общее увеличение объемов финансирования составит 263,2 миллиона рублей.

