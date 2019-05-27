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/ Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинской области не отстает от графика

Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинской области не отстает от графика

Строительство объектов проверил заместитель министра строительства РФ.
сегодня в 17:48
  |  Общество

Строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинской области проверил первый заместитель строительства и инфраструктуры Российской Федерации Леонид Ставицкий. 24 мая он проверил такие объекты, как конгресс-холл «Таганай 2020», аэропорт и многие другие.

Организационный период завершен, объекты определены. Ресурсы, необходимые для реализации, тоже определены. Работы ведутся. Сегодня есть понимание по срокам, графикам, контролю, взаимодействию участников процесса, за исключением отдельных моментов, которые были рассмотрены. Были даны поручения в части подготовки предложений по устранению отставаний, нерешенных вопросов, связанных со взаимодействием структур, вопросов, связанных с подготовкой правоустанавливающих документов. То есть о совокупности вопросов, которые должны дать возможность в установленные сроки ввести все объекты в эксплуатацию. — прокомментировал первый заместитель строительства и инфраструктуры Российской Федерации Леонид Ставицкий.

Часть объектов будет сдана к концу 2019 года. Еще часть работ по благоустройству Челябинска будет проводиться уже в 2020 году из-за сезонности работ.

Как отметил Леонид Ставицкий, судить о соблюдении сроков строительства еще рано, поскольку сезон только начался. Для того, чтобы сделать выводы, все ли объекты будут готовы в срок, необходимо проверить их в середине лета.

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