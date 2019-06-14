/ Владимир Путин назвал даты проведения саммита ШОС в Челябинске

Глава государства пригласил участников совета организации в Россию.

Президент России Владимир Путин назвал точные даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Глава государства отметил, что мероприятие пройдет в столице Южного Урала в середине следующего лета.

Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав ШОС 22-23 июля 2020 в России. — сказал Владимир Путин.

Отметим, что сегодня, 15 июня, в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча» проходит саммит ШОС. В нем принимают участие Владимир Путин, а также глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, лидеры Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.