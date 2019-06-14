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/ Владимир Путин назвал даты проведения саммита ШОС в Челябинске

Владимир Путин назвал даты проведения саммита ШОС в Челябинске

Глава государства пригласил участников совета организации в Россию.
сегодня в 12:31
  |  Общество

Президент России Владимир Путин назвал точные даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Глава государства отметил, что мероприятие пройдет в столице Южного Урала в середине следующего лета.

Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав ШОС 22-23 июля 2020 в России. — сказал Владимир Путин.

Отметим, что сегодня, 15 июня, в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча» проходит саммит ШОС. В нем принимают участие Владимир Путин, а также глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, лидеры Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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Комментарии

Степан Ефремов
15:36, 14.06.2019
Интересно, почему в Челябинске решили провести саммит?
Дмитрий Гришанин
13:31, 14.06.2019
Серж, я видел, что за спиной Путина сидит Песков, а за Песковым врио губернатора. Возможно, что его взяли для налаживания связей с руководствами стран и делегаций и только потом для понимания всего величия и масштаба подобного мероприятия☝️❗️
Серж Яшкин
13:16, 14.06.2019
Дмитрий, внимательно нужно было присмотреться там за спиной у ВВП сидел Текслер просто так его бы туда не посадили
Анна Павлова
12:56, 14.06.2019
Дмитрий, ну вы и зануда
Анна Павлова
12:49, 14.06.2019
Дмитрий, везде пишут и говорят что в Челябинске
Дмитрий Гришанин
12:44, 14.06.2019
Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав ШОС 22-23 июля 2020 в России - ГДЕ ХОТЬ СЛОВО ПРО ЧЕЛЯБИНСК⁉️ Он пригласил их в Россию, а ни конкретно в столицу Южного Урала!

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