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Открытию залов помогли губернатор и Фонд кино.
/ Центр Челябинска поделят на маленькие участки для быстрого преображения

Центр Челябинска поделят на маленькие участки для быстрого преображения

Работы по замене плитки и строительству новых скверов начнутся уже в этом году.
сегодня в 12:00
  |  ШОС и БРИКС

Уже в этом году архитекторы и строители приступят к преображению центра Челябинска. По их мнению, город хорошо приспособлен для жизни, нужно только улучшить отдельные моменты: подкрасить стершиеся пешеходные переходы, убрать столбы с проводами, добавить зелени, сменить столбики безопасности на стильные бетонные ограждения.

Чтобы сделать все за короткий срок, облагораживаемую территорию поделят на маленькие участки.

Здесь выделены две категории, два порядка основных планировочных узлов территории. Они, по сути, формируют каркас, на котором строятся все преобразования. Первый порядок — это пересечение Свердловского проспекта и проспекта Ленина, улицы Кирова и проспекта Ленина, Кирова и улицы Коммуны. Это первый порядок. Основа, на которой всё будет отстроено. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель федерального агентства стратегического развития Сергей Георгиевский.

В центре Челябинска появится красивая набережная, Сквер искусств. К 2020 году закончится ремонт Алого поля, мелкую плитку заменят на крупную, добавят пешеходных пространств.

Это будут открытые пространства, пространства для движения, пространства для людей, пространства для общения. Эту задачу мы должны решить к 2020 году. Наша задача всё-таки сделать так, чтобы это было интересно, долго и это было действительно посещаемой историей. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кроме того, отвлекать от красоты центра Челябинска теперь не будут многочисленные рекламные баннеры, экраны, яркие вывески. Потому что в городе уже разработан дизайн-код: высота букв на вывесках будет одинаковой — не больше 50 сантиметров, они будут расположены на одном уровне, а использование подложек запретят.

Напомним, что преображение города должно завершиться к саммитам ШОС и БРИКС. Они пройдут в 2020 году.

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