/ Недострой в центре Челябинска станет высоткой с рестораном и фитнес-центром

Многоэтажку класса люкс построят к саммитам ШОС и БРИКС.

В центре Челябинска на улице Свободы началось бурное строительство. Завезена техника и необходимые материалы. Долгострой, который несколько лет был «законсервиован», скоро станет 16-этажным жилым домом и гостиницей класса люкс. Планируется строительство и полная отделка 88 апартаментов, которые смогут выкупить для проживания все, кто пожелает. Во время проведения саммитов ШОС и БРИКС в гостиничных номерах поселят почетных гостей. Сейчас новый застройщик проводит экспертизу, которая покажет, можно ли реализовать новый план застройки данной территории.

Здание было долгостроем. Люди взяли, а финансов не хватило. Наступил кризис, они его выставили на продажу. Мы его купили и сейчас переделываем проект для экспертизы. К 1 ноября планируем уже все закончить, чтобы начать полное строительство. Любое здание, простояв три года, должно обследоваться, насколько правильно была сделана консервация. Мы убедились в том, что она была сделана правильно. Мы продолжаем строительство. — комментирует сайту «Первый областной» генеральный директор компании застройщика Олег Лакницкий.

Предполагается, что на первом и втором этажах расположатся два ресторана с выходом на реку Миасс. В здании будут оборудованы фитнес-центр и подземный паркинг на 100 мест. 1, 2-х и 3-комнатные апартаменты выполнят в классическом стиле и в стиле модерн. В отделке здания используют много стекла. Цена за 1 квадратный метр составит минимум 60 тысяч рублей. Застройщик уверяет, что времени на строительство высотки класса люкс у них достаточно. Новая 16-этажка значительно украсит облик Челябинска к саммиту ШОС, который стартует в 2020 году.