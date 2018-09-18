/ Для китайской делегации на саммите ШОС строят гостиницу в центре Челябинска

Потом объект будут использовать для размещения гостей и офисов.

Целую гостиницу построят для китайской делегации, которая приедет на саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. Объект расположится на перекрестке улиц Васенко и Коммуны. Раньше там был недострой, который исследовали и частично демонтировали, и парковка. Новое здание построят за год — именно такие планы у правительства.

Дайте ответ, что вы реально построили уже, какими силами будете строить, что организуете. У нас экспертиза в конце октября должна уже быть на проект. Изучайте проект. Стоимость работ понятна, но не меньший вопрос — сроки. Нам бы очень хотелось, чтобы вы к концу 2019 года сдали объект в эксплуатацию. — сказал Борис Дубровский собственнику здания.

Предполагается, что в 6-этажном гостиничном комплексе будет подземная стоянка. Вместительность — 70 машиномест. В гостинице будет 72 номера, а также офисные помещения, спа-салон, спортзал. Потом его отдадут в пользование учеников 1-й гимназии, расположенной неподалеку.