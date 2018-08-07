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/ Подземный и наземный переходы объединят центр Челябинска для пешеходов

Подземный и наземный переходы объединят центр Челябинска для пешеходов

Благоустройство Челябинска идет нарастающими темпами.
сегодня в 17:47
  |  Общество

Глава Челябинска считает, что в благоустройстве южноуральской столицы используется частный подход, приемлемый только для этого города. Такую уверенность Евгений Тефтелев высказал в контексте замечаний блогера и урбаниста Ильи Варламова. Последний считает, что городу не нужны подземные переходы.

Есть проект работ, связанных с нашей набережной. Он предусматривает соединение набережной с Кировкой. Вот там, вполне возможно, что будет подземный переход. А вот в районе улицы Худякова, вероятно, появится наземный переход. Это частный подход. — подчеркнул мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Глава города отметил, что работа по благоустройству Челябинска ведется в нарастающем темпе. С Евгением Тефтелевым соглашается Виталий Передерий, руководящий строительством конгресс-холла на набережной.

Это переход нужен, он повысит безопасность движения. У нас планировочная структура и дорожная сеть сложились так, что транспортного трафика в центре города не избежать. Мероприятия генплана города предусматривают комплексный подход, то есть последовательное решение вопроса от перекрестка к перекрестку. Это же математические расчеты. Это решение не одного года, не одного специалиста. — рассказал радио «Business FM» генеральный директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Напомним, план по созданию пешеходных переходов на пересечении улицы Кирова с улицами Труда и Братьев Кашириных существует давно. Общественники неоднократно выступали против, утверждая, что маломобильным гражданам тяжело преодолевать подобные препятствия. Но в центре Челябинска должны появиться не просто подземные переходы, а современные, с подъемниками и прочими удобствами для всех групп населения.

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