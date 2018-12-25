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/ Борис Дубровский попросил правительство РФ ускорить принятие закона о квотах на выбросы

Борис Дубровский попросил правительство РФ ускорить принятие закона о квотах на выбросы

Челябинская область может быть включена в пилотный проект в начале 2019 года.
сегодня в 17:33
  |  ШОС и БРИКС

Закон о квотировании выбросов еще не принят, но уже известно, что «пилотным» регионом, где его опробуют, станет Челябинская область. Намерения озвучил министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. Решение назвал справедливым губернатор Борис Дубровский, учитывая, что именно глава Челябинской области в свое время предложил разработать соответствующий законопроект. Губернатор также попросил ускорить принятие постановления, чтобы на уровне территории уже можно было действовать радикально.

Закон о переходе на систему квотирования выбросов — это шаг к кардинальному улучшению атмосферного воздуха в Челябинске. Президент России Владимир Владимирович Путин услышал и поддержал наши предложения, появилось поручение по разработке такого законопроекта. Мы ждем принятия этого закона и считаем честным и справедливым, что пилотным регионом при его реализации станет Челябинская область, о чем заявил вчера министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. Наша цель — не более одного предельно-допустимого уровня концентрации загрязняющих веществ на границе жилых зон Челябинска. И она достижима. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор пояснил, что расчеты для каждого предприятия будут опираться не только на индивидуальные замеры, но и ситуацию во всей промышленной зоне, учтут также транспортную составляющую, близость к жилым территориям.

Челябинск и Магнитогорск — города, в которых ждут закон о квотировании выбросов, — готовы к новой работе. Крупные предприятия находятся в своих нормативах. Об этом Борис Дубровский доложил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Он также сообщил, что по 7 из 11 федеральных проектов «Экологии» Челябинская область направила предложения.

Напомним, предложение принять закон о сводных расчетах выбросов по инициативе Бориса Дубровского был передан на федеральный уровень в 2017 году. Сейчас он находится на согласовании в Правительстве Российской Федерации. Сводные расчеты уже составлены для пяти городов региона: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и Карабаша. Эксперимент по квотированию должен пройти на территории Челябинской области с 2020 года по 2025 год. Челябинск сейчас рассматривают пилотной территорией по внедрению системы квотирования вредных выбросов, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе к саммитам ШОС и БРИКС.

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